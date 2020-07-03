Даниил Квят показал 19-е время в первом свободном заезде Гран-при Австрии

https://static.news.ru/photo/357d67d2-bd1e-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» показал лучший результат (1:04.816) в первом свободном заезде Гран-при Австрии чемпионата мира «Формулы-1».

Второе время у его напарника по команде Валттери Ботаса (1:04.816), третье место — у Макса Ферстаппенна (1:05.172) из «Ред Булл». Российский пило «Альфа Таури» Даниил Квят — 19-й, его напарник по «конюшне» француз Пьер Гасли — 16-й. По ходу заездов Гасли развернуло прямо перед «Уильямс» Джорджа Расселла, но обошлось без контакта.

Кроме того, на 74-й минуте заездов появились жёлтые флаги после разворота Ферстаппена на выходе из первого поворота, но смог продолжить движение.

Чемпионат «Формула-1» должен стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге, руководство F-1 составила новый календарь из первых восьми, писал NEWS.ru.