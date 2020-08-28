Жертвами обрушения отеля в Китае стали 13 человек

https://static.news.ru/photo/84ac4516-e9ed-11ea-a7e6-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Li Jianan/Global Look Press

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в Китае увеличилось до 13. Ранее сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем. Живыми удалось извлечь из-под завалов 30 человек.

Такие данные приводит Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла в субботу утром в уезде Сянфэнь во время банкета, на котором присутствовали не менее 30 человек. Пока причина обрушения не установлена. Сколько человек ещё может находиться под обломками, неизвестно. В спасательной операции участвуют более 700 человек, в том числе сотрудники народной вооружённой милиции, пожарные, полицейские, спасатели и местные жители. Также в поисках задействованы собаки.

Это уже не первое обрушение гостиницы в Китае в этом году. 7 марта в городе Цюаньчжоу рухнул семиэтажный отель. Здание использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса. Спасателям удалось вытащить более 40 человек, погибли десять, писал NEWS.ru.