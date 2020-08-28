Число погибших при обрушении отеля в Китае увеличилось до 5

https://static.news.ru/photo/281e1ff4-e9cf-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jianan/Global Look Press

Число погибших при обрушении двухэтажного отеля в провинции Шаньси (Китай) увеличилось до пяти, ещё один гражданин получил травмы. К поиску и спасению пострадавших привлекли 710 человек: сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей.

ЧП произошло утром 29 августа 2020 года, около 9:40 по местному времени (4:40 мск) в уезде Сянфэнь, в городском округе Линьфэнь. Причину обрушения пока не установили, передаёт Центральное телевидение КНР. По предварительной информации, под завалами оказались 37 пострадавших. На данный момент 33 человека уже вытащили из-под обломков строения, пять из них умерли, ещё один получил травмы.

Накануне в одной из комнат жилого здания на улице Кирова в Керчи (РФ) обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров. Произошло это после того, как там прогремел взрыв и возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В десятиэтажном доме № 3 по улице Кирова в Керчи сначала взорвался газ на девятом этаже. Это привело к пожару, который распространился на два этажа. В результате ЧП пострадал один человек. С верхних этажей эвакуировали пять человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из крупнейших в мире сахарных заводов Domino Sugar загорелся в штате Луизиана в США. Возгорание, по словам работника предприятия, произошло в силосной башне, где хранились миллионы галлонов сырья. Взрыв не произошёл только потому, что сработала автоматическая система пожаротушения.