Число погибших при обрушении отеля в Китае увеличилось до 5

Число погибших при обрушении двухэтажного отеля в провинции Шаньси (Китай) увеличилось до пяти, ещё один гражданин получил травмы. К поиску и спасению пострадавших привлекли 710 человек: сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей.
ЧП произошло утром 29 августа 2020 года, около 9:40 по местному времени (4:40 мск) в уезде Сянфэнь, в городском округе Линьфэнь. Причину обрушения пока не установили,
Накануне в одной из комнат жилого здания на улице Кирова в Керчи (РФ) обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров. Произошло это после того, как там прогремел взрыв и возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В десятиэтажном доме № 3 по улице Кирова в Керчи сначала взорвался газ на девятом этаже. Это привело к пожару, который распространился на два этажа. В результате ЧП пострадал один человек. С верхних этажей эвакуировали пять человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что один из крупнейших в мире сахарных заводов Domino Sugar загорелся в штате Луизиана в США. Возгорание, по словам работника предприятия, произошло в силосной башне, где хранились миллионы галлонов сырья. Взрыв не произошёл только потому, что сработала автоматическая система пожаротушения.
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