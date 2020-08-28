Два человека погибли при обрушении отеля в Китае

https://static.news.ru/photo/051adeb2-e9ce-11ea-80a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Global Look Press

Жертвами обрушения отеля в китайской северной провинции Шаньси стали два человека, ещё около 10 остаются под завалами.

Инцидент произошёл утром 29 августа в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь. Двухэтажное здание обрушилось по пока ещё не установленной причине. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, врачи и сотрудники правоохранительных органов. К полудню (07:00 мск) из-под завалов извлекли 23 человек, 2 из них не подавали признаков жизни.

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операции. Также ведётся расследование, передаёт Центральное телевидение Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что в торговом центре «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушилась часть стены внутри одного из павильонов. Видео с последствиями происшествия опубликовано YouTube-каналом «Форпост Северо-Запад».