Два человека погибли при обрушении отеля в Китае

Жертвами обрушения отеля в китайской северной провинции Шаньси стали два человека, ещё около 10 остаются под завалами.
Инцидент произошёл утром 29 августа в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь. Двухэтажное здание обрушилось по пока ещё не установленной причине. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, врачи и сотрудники правоохранительных органов. К полудню (07:00 мск) из-под завалов извлекли 23 человек, 2 из них не подавали признаков жизни.
В настоящее время спасатели продолжают поисковую операции. Также ведётся расследование,
Ранее NEWS.ru писал, что в торговом центре «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушилась часть стены внутри одного из павильонов. Видео с последствиями происшествия опубликовано YouTube-каналом «Форпост Северо-Запад».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен