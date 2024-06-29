Японцы вышли на митинг к базе США на Окинаве из-за американцев-насильников Акция протеста прошла перед базой США на Окинаве из-за изнасилования двух японок

Фото: Jinhee Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед военной базой Кадэна в японской префектуре Окинава прошел митинг, передает телеканал NHK. Отмечается, что акция протеста связана с изнасилованиями американскими военными двух местных девушек. По имеющимся данным, одной из них было меньше 16 лет.

Местные жители обвиняют правительства США и Японии в сокрытии преступлений: о них стало известно лишь спустя полгода после изнасилований. Протестующие возмущены тем, что подобные случаи участились.

Мы не можем молчать, когда такие инциденты и преступления происходят так часто, — заявил один из участников митинга.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что российская сторона выразила протест Японии из-за планов Токио провести военные учения у границы двух государств. Москва предупредила, что за этим могут последовать адекватные контрмеры для укрепления обороноспособности России.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки на траурной церемонии по случаю 79-й годовщины завершения битвы за этот остров во время Второй мировой войны заявил, что на фоне ситуации в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове стремление Японии нарастить военную мощь усиливает напряженность в регионе. Он подчеркнул, что тревогу жителей страны также вызывает быстрое развертывание сил самообороны.