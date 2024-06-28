Япония получила ноту протеста от МИД России МИД России выразил протест Японии из-за планов провести учения на границе

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Российская сторона выразила протест Японии из-за планов Токио провести военные учения у границы, говорится в сообщении МИД РФ. Москва предупредила, что за этим могут последовать адекватные контрмеры для укрепления обороноспособности России.

28 июня Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на о.Хоккайдо – в непосредственной близости от границ Российской Федерации, — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Токио указали на недопустимость подобной «провокационной военной активности» у дальневосточных рубежей России. Кроме того, подчеркнули в МИД, такие действия будут расцениваться РФ как потенциальная угроза.

Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки на траурной церемонии по случаю 79-й годовщины завершения битвы за этот остров во время Второй мировой войны заявил, что на фоне ситуации в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове стремление Японии нарастить военную мощь усиливает напряженность в регионе. Он подчеркнул, что тревогу жителей страны также вызывает быстрое развертывание Сил самообороны. Тамаки подчеркнул, что из-за военных баз США, инцидентов и несчастных случаев, связанных с американскими военными, Окинава испытывает различные проблемы.