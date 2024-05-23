Японцам посоветовали на время забыть о Курилах Hokkaido Shimbun: Японии следует пока забыть о Курильских островах

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Учитывая текущие обстоятельства, Токио следует на время приостановить переговоры с Москвой по поводу Курильских островов, написала японская газета Hokkaido Shimbun. По мнению обозревателей издания, сейчас будет сложно добиться от России желаемой реакции.

В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям», — говорится в публикации.

Журналисты предположили, что пока властям нужно сделать упор на перспективные сферы взаимодействия с Россией. Например, в области рыболовства. Авторы статьи также напомнили, что Пекин и Москва договорились совместно отпраздновать в 2025 году 80-летие победы во Второй мировой войне. Корреспонденты допустили, что на этом фоне вновь будут преданы дополнительной огласке предыдущие победы обеих стран над Японией.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что Силы самообороны Японии давно стали полноценной армией, которая располагает различными видами вооружений. По его словам, России следует укреплять Курильские острова, в том числе, при помощи разведывательных средств и крылатых ракет.

Выстраивая сеть разведывательных баз на Курильских островах, РФ посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине, пояснил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун. По его мнению, такое развитие событий не в интересах японской стороны.