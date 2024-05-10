В Японии рассказали о сигнале России для Токио из-за Украины SCMP: Россия направила сигнал Японии на Курилах из-за поддержки Украины

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Выстраивая сеть разведывательных баз на Курильских островах, Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине, сообщает издание South China Morning Post. По словам профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, такое развитие событий не в интересах японской стороны.

Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио, — заявил Браун.

Так, создание баз позволит России лучше отслеживать действия Японии. Как следствие, Москва будет лучше осведомлена о планах США, утверждается в материале.

Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, — заявил профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

Ранее посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва с повышенным вниманием наблюдает за взвинчиванием японо-американских военных маневров с подключением внешних игроков у своих границ на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что Токио уже не раз предупреждали, что Россия будет вынуждена принять контрмеры для блокирования военных угроз. Ноздрев также указал на обеспокоенность российской стороны стремлением Японии к ревизионистским установкам.