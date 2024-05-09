В России пообещали ответить на создаваемые Японией и США военные угрозы Посол Ноздрев: Россия следит за действиями Японии у российских границ

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Россия с повышенным вниманием наблюдает за взвинчиванием японо-американских военных маневров с подключением внешних игроков у своих границ на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев. Он подчеркнул, что Токио уже не раз предупреждали, что Москва будет вынуждена принять контрмеры для блокирования военных угроз.

Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России, — отметил глава дипмиссии России в Японии.

Ноздрев добавил, что российская сторона обеспокоена стремлением японских военных кругов к ревизионистским установкам. Дипломат отметил периодические реваншистские оговорки «японских оборонщиков». Российский посол также указал на явные проблемы Токио с признанием нелицеприятных аспектов собственной истории. Ноздрев рассказал, что среди правящих кругов страны все популярнее становятся паломничества в храм Ясукини. Он известен как место почитания душ 14 военных преступников класса «А». Они были приговорены к смертной казни Международным трибуналом для Дальнего Востока.

Все чаще всплывают сюжеты с организованными групповыми походами представителей Сил самообороны, включая командование, в упомянутый одиозный храм, настоятелем которого, кстати, недавно назначен отставной адмирал, — поделился посол РФ.

На днях в Китае напомнили о недавней попытке провокации в адрес представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Японский журналист поинтересовался его мнением о споре между Москвой и Токио о Курильских островах. Дипломат высказал неожиданную для Японии точку зрения — он заявил о полной поддержке итогов Великой Отечественной войны, в рамках которых данные территории вошли в состав СССР. Дипломат напомнил, что истина истории не может быть искажена и что международные нормы должны быть единственным способом разрешения споров.