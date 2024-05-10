Военэксперт раскрыл тревожный для России факт о японской армии Военэксперт Дандыкин: армия Японии опасна для России наличием всех видов оружия

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Силы самообороны Японии давно стали полноценной армией, которая располагает различными видами вооружений, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, России следует укреплять Курильские острова, в том числе при помощи разведывательных средств и крылатых ракет.

Силы самообороны Японии давно превратились в полноценную армию. У них очень мощный флот из десятков кораблей с крылатыми ракетами, мощная авиация, в том числе с прототипами пятого поколения. Полноценные сухопутные войска. Япония входит в десятку стран по уровню боеспособности вооруженных сил, — заявил Дандыкин.

Он отметил, что США создали еще один военный блок с участием Японии и Южной Кореи. На территории первой находятся десятки американских баз, напомнил эксперт. Кроме того, известна риторика Токио в отношении Курил. Дандыкин подчеркнул, что «японцы забыли, кто стер с лица земли Хиросиму и Нагасаки», и теперь обвиняют Россию в ядерных угрозах.

По оценкам эксперта, японская армия способна решать наступательные задачи. В частности, войска страны располагают гибридом авианосца с F-35. Военно-промышленный комплекс Японии производит все необходимое оружие, в том числе подлодки и многое другое, сказал собеседник.

Конечно, Курильские острова нужно укреплять, в том числе разведывательными средствами, крылатыми ракетами, — заключил Дандыкин.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что, выстраивая сеть разведывательных баз на Курильских островах, Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. По словам профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, такое развитие событий не в интересах японской стороны.