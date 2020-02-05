Инфицированные коронавирусом беременные женщины, вероятно, могут передать его плоду. К такому выводу пришли медики детского госпиталя города Ухань.
2 февраля заражённая вирусом пациентка родила ребёнка. Спустя 30 часов у малыша взяли анализы, которые подтвердили наличие коронавируса в его организме. У ребёнка было сбивчивое дыхание, при этом лихорадки или кашля врачи не наблюдали. Рентгеновские снимки показали признаки инфекции, а также некоторые аномалии функционирования печени.
Это напоминает нам о необходимости обратить внимание на возможный путь передачи коронавируса — от матери к ребёнку, — заявил главный врач медицинского учреждения.
Также он рассказал о втором случае заражения новорождённого коронавирусом. Ребёнок появился на свет 13 января абсолютно здоровым. Спустя несколько дней вирус был диагностирован у медсестры, которая контактировала с ним, а затем и у его мамы. Симптомы заболевания проявились у малыша 29 января. От кого именно заразился новорождённый, специалисты сказать затруднились. Они отметили, что этот пример говорит о том, что подхватить вирус могут даже малыши.
Ранее в Ухани врачи приняли роды у пациентки с подозрением на коронавирус, писал NEWS.ru.
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