В Японии призвали остановить Россию в Арктике

https://static.news.ru/photo/18e50e10-bab4-11eb-9e67-96000091f725_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Токио должен помешать активным действиям Москвы в Арктике. Об этом говорится в редакционной статье японского издания Nihon Keizai.

Автор публикации утверждает , что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего ни при каких обстоятельствах нельзя допустить. Действия Кремля в статье называются «агрессивными».

Nihon Keizai считает, что у Москвы нет прав «приватизировать» Севморпуть. В этом вопросе, уверен автор, Токио должен принимать самое активное участие.

Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей, — подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно, что арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» с грузом сжиженного природного газа (СПГ) завершил переход с Ямала до Берингова пролива по Северному морскому пути. Он прошёл маршрут впервые в январе и без ледокола. Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку он на 40% быстрее, чем через Суэцкий канал.