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В Японии призвали остановить Россию в Арктике

07:11, 22 мая 2021
Фото: Rosatom/Global Look Press

Токио должен помешать активным действиям Москвы в Арктике. Об этом говорится в редакционной статье японского издания Nihon Keizai.

Автор публикации утверждает, что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего ни при каких обстоятельствах нельзя допустить. Действия Кремля в статье называются «агрессивными».

Nihon Keizai считает, что у Москвы нет прав «приватизировать» Севморпуть. В этом вопросе, уверен автор, Токио должен принимать самое активное участие.

Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей, — подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно, что арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» с грузом сжиженного природного газа (СПГ) завершил переход с Ямала до Берингова пролива по Северному морскому пути. Он прошёл маршрут впервые в январе и без ледокола. Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку он на 40% быстрее, чем через Суэцкий канал.

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