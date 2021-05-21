В Японии призвали остановить Россию в Арктике

Токио должен помешать активным действиям Москвы в Арктике. Об этом говорится в редакционной статье японского издания Nihon Keizai.
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Nihon Keizai считает, что у Москвы нет прав «приватизировать» Севморпуть. В этом вопросе, уверен автор, Токио должен принимать самое активное участие.
Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей, — подчёркивается в публикации.
Ранее стало известно, что арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» с грузом сжиженного природного газа (СПГ) завершил переход с Ямала до Берингова пролива по Северному морскому пути. Он прошёл маршрут впервые в январе и без ледокола. Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку он на 40% быстрее, чем через Суэцкий канал.