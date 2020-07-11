В Японии легковой автомобиль врезался в магазин

https://static.news.ru/photo/53247ed8-c35e-11ea-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/Global Look Press

Автомобиль протаранил первый этаж магазина в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо.

Как сообщает агентство Kyodo, пострадала 80-летняя женщина, которую переехал автомобиль. Её состояние оценивается как критическое. Также травмы головы получил 90-летний мужчина. В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего.

Ранее легковой автомобиль врезался в стену жилого одноэтажного дома в городе Ота префектуры Гумма в Японии. В доме проживали мужчина и его 68-летний отец, который погиб в результате инцидента.

NEWS.ru писал, что в Буэнос-Айресе 24-летний житель города Тигре протаранил на автомобиле ворота посольства Китая в Аргентине. В момент инцидента посла КНР в дипмиссии не было. Водитель вышел из автомобиля и потребовал, чтобы полиция вызвала сапёров. Неизвестно, выполнили ли стражи порядка требования мужчины, но в машине не было обнаружено взрывчатых веществ.