В Таиланде грянул сексуальный скандал с участием высокопоставленного монаха The Thaiger: в Таиланде буддийского монаха застали с женщиной в ванной храма

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

В Таиланде старшего буддийского монаха округа Ронпхибун застали в ванной храма с голой женщиной, пишет The Thaiger. В социальных сетях появились фото и видео, на которых запечатлен церковнослужитель с неизвестной. Местные жители сняли их, когда женщина мыла монаха.

Представители буддийской общины потребовали наказать виновных, а также отлучить монаха от служения. Настоятель храма инициировал внутреннее расследование. Жители района уже нашли провинившемуся старшему монаху замену и не хотят, чтобы он возвращался к своим обязанностям ни на каких условиях.

Впрочем, нарушитель монашеских обетов и сам покинул храм, когда увидел компрометирующие материалы. Связаться с ним не удается. Храмовые власти также сейчас выясняют, не пропало ли что-нибудь из имущества, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что министр Исландии по делам детей и образования Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир ушла со своей должности на фоне скандала, касающегося ее сексуальной связи с 15-летним подростком. Около 30 лет назад в возрасте 22 лет она родила ребенка от мальчика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Они познакомились в религиозной общине, куда подросток обратился за помощью.