В Singapore Airlines извинились за смертельный инцидент с рейсом из Лондона Глава Singapore Airlines выразил соболезнования из-за смерти пассажиров на рейсе

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Генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг принес извинения за инцидент с рейсом Лондон — Сингапур, в результате которого два человека погибли, десятки получили ранения, соответствующее заявление опубликовано на странице перевозчика в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он выразил соболезнования в связи со случившимся, отметив, что глубоко опечален.

От имени Singapore Airlines я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров. Мы также приносим извинения за травматический опыт, который пережили все пассажиры, — сказал он.

Го Чун Фонг отметил, что авиакомпания глубоко опечалена случившимся. По его словам, Singapore Airlines оказывает поддержку пострадавшим.

Ранее стало известно, что число пострадавших от сильной турбулентности во время полета лайнера Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Травмированные пассажиры поступили в больницу в Бангкоке.

Инцидент произошел 21 мая. Сообщалось, что в результате сильной турбулентности два пассажира погибли, десятки получили ранения. Экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.