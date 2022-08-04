В России предложили поставлять в Донбасс «убийц HIMARS» из КНДР Военный эксперт Хрусталев сравнил корейские РСЗО KN-09 с американскими HIMARS

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Эксперт Российского совета по международным делам по ракетной и ядерной программам КНДР Владимир Хрусталев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Северная Корея обладает мощными РСЗО KN-09, которые могли бы стать ответом американским системам HIMARS. Во время разговора эксперт подчеркнул, что корейские орудия обладают высокой дальностью стрельбы (200-250 км) а также высокоточными ракетами, которые можно направлять прямо в полете.

КНДР с середины 2010-х серийно выпускает 300-мм РСЗО KN-09 с максимальной дальностью стрельбы 200-250 км и высокоточными ракетами, у них в передней части корпуса установлены аэродинамические поверхности для корректировки уже в полете. На одной пусковой установке восемь направляющих, с ракетой в каждой. Есть варианты как с обычными осколочно-фугасными, так и с кассетными и проникающими бетонобойными боевыми частями, — заявил Хрусталев.

Специалист подчеркнул, что если бы у войск ДНР и ЛНР были бы в арсенале такие системы с обученными расчетами, то они могли бы производить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

Имея такие системы с обученными расчетами ДНР и ЛНР могли бы самостоятельно позволить себе удары высокой точности на дальности до 200–250 км. Хоть по командным пунктам, хоть по складам, хоть по мостам портить полотно. Вот вам и ответ HIMARS, — резюмировал Хрусталев.

Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн. Известно, что в новый пакет войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.