В РФ рассчитывают, что США поделятся итогами визита Халилзада в Кабул

https://static.news.ru/photo/561bee6e-d7b8-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Залмай Халилзад Фото: AP/TASS

В Москве рассчитывают, что спрецпредставитель Госдепа США Залмай Халилзад проинформирует российскую сторону об итогах своей поездки в Кабул и ряд других столиц для переговоров. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

У меня со специальным представителем Госдепартамента США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом налажены регулярные контакты, и я рассчитываю на то, что он проинформирует российскую сторону об итогах поездки в Кабул, а также в другие столицы (Осло, Доха, Исламабад, София) в рамках нынешнего турне, — сказал Кабулов в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что его личная встреча с Халилзадом может состояться в Дохе на полях первого заседания прямых межафганских переговоров.

Как я уже упомянул, первый раунд переговоров планируется к проведению в Дохе. Сроки зависят от выполнения сторонами договорённостей об освобождении пленных. На настоящий момент Россия не выступала с предложением о принятии у себя межафганских переговоров, хотя соответствующие просьбы к нам поступали, — отметил Кабулов.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность вывести войска из Афганистана, отметив, что это произойдёт «достаточно скоро».

Полностью интервью Кабулова опубликовано на сайте NEWS.ru.