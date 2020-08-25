В Пекине вылечили последних пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/29331302-e751-11ea-aa95-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больницы Пекина покинули два последних местных жителя, у которых ранее тест на коронавирус дал положительный результат. В городе не осталось ни одного заболевшего.

С таким заявлением выступил Пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, сообщает ТАСС. Отмечается, что с момента вспышки коронавируса в китайской столице болели 935 человек.

Сейчас в Пекине действует ослабленный режим карантинных мероприятий. Так, перестало быть обязательным ношение масок на улице. Масочный режим действует в общественном транспорте и многолюдных местах.

Жертвами коронавируса в материковом Китае стали более 4,6 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из МГУ придумали способ спасти людей от повторного заражения коронавирусом. Для этого нужна поливалентная вакцина, которая будет содержать целый набор антигенов. Сейчас специалисты университета заняты разработкой препарата. Они уверяют, что их предложение принципиально отличается от всего, что на данный момент производят и предлагают.