В Пакистане взорвалась вторая мечеть за сутки

Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global Look Press

Взрыв прогремел в еще одной мечети в Пакистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По данным пакистанских журналистов, происшествие произошло на севере страны. В результате взрыва обрушилась крыша мечети, под обломками находятся около 40 человек.

Сотрудники правоохранительных органов Пакистана отмечают, что жертвами второго взрыва в мечети стали по меньшей мере два человека. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Первый взрыв прогремел в пакистанском городе Мастунг. По данным местных СМИ, в результате разрушения мечети погибли 52 человека, еще 130 человек пострадали. Местные власти считают, что взрыв устроил террорист-смертник, однако данная версия еще не подтверждена.

Отмечается, что это уже не первые взрывы, произошедшие в мечетях Пакистана. В январе в провинции Пешавар произошла аналогичная трагедия, унесшая жизни 72 человек. В правоохранительных органах страны назвали произошедшее терактом. Среди пострадавших находились не только обычные пакистанцы, но и сотрудники полиции, а также военнослужащие. Всего в мечети находилось около 500 прихожан.