В ООН заявили о военных преступлениях против медиков в Афганистане

https://static.news.ru/photo/52f363ae-b3d0-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организация Объединённых Наций раскритиковала насильственные действия по отношению к медикам, работающим в Афганистане. Эти атаки являются преднамеренными и целенаправленными, что вызывает дополнительную озабоченность, заявили в ООН.

Там возложили ответственность за происходящее на Национальные силы обороны и безопасности страны и на запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан». К большей части атак причастны талибы, афганские силы обороны несут ответственность за три преднамеренные атаки, сказано в особом докладе Миссии ООН по содействию Афганистану.

В общей сложности на территории страны зафиксировано уже 15 атак, которые затронули систему здравоохранения. При этом целенаправленными были 12 из них, а только три — случайными, говорится в документе.

Авторы доклада подчеркнули, что преднамеренные акты насилия, направленные на медицинские учреждения и их персонал, запрещены международным гуманитарным правом и являются военными преступлениями.

Осуществлять целенаправленные атаки на здравоохранение во время пандемии COVID-19, когда ресурсы медиков и без того истощены и имеют критически важное значение для гражданского населения, особенно достойно порицания, — прокомментировала документ глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

В докладе подчеркивается, что вред, причиняемый нападениями на объекты здравоохранения, на фоне пандемии несоизмеримо высок и не измеряется только лишь непосредственными жертвами этих инцидентов. Даже в условиях продолжающегося конфликта народ Афганистана имеет право на максимально высокое качество здравоохранения в соответствии с международным правом о правах человека, сказано в документе.

В последние недели в Афганистане стали чаще происходить вооружённые нападения и взрывы. Вместе с тем появляются сообщения, что между представителями талибов и правительства ведутся консультации об установлении долговременного перемирия.

Одним из последних на данный момент инцидентов стал захват заложников в провинции Дайкунди. Как писал NEWS.ru, террористы пленили 53 человека, в том числе детей и женщин.