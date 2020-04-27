В Малайзии полиция помогла россиянам, оставшимся без денег с младенцем

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В Малайзии полицейские помогли паре из России с младенцем на руках, оставшейся без средств к существованию и застрявшей в стране из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Россиянка рассказала, что родила ребёнка в одном из отелей Куала-Лумпура. Деньги, чтобы платить за размещение, у неё и спутника закончились. По их словам, в посольстве РФ помочь им не смогли.

Правоохранители купили для новорождённого памперсы и отправили пару в полицейский участок для оказания помощи.

Путешественник из Москвы Максим Лапин стал просить милостыню на улицах Малайзии. В азиатской стране мужчина застрял из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на передвижения, писал NEWS.ru.