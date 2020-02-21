https://static.news.ru/photo/888ffb20-5495-11ea-a30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Yu/XinHua/Global Look Press

Медики из провинции Сычуань выявили повторный случай заражения коронавирусом у человека, который недавно выписался из больницы города Чэнду.

Пока не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как будут получены результаты анализа, — заявил представитель местного комитета здравоохранения.

Сообщается, что мужчина проходил лечение по пятому общенациональному стандарту, с 19 февраля власти страны объявили о принятии шестого стандарта лечения COVID-19.

Официальная статистика сообщает, что в Сычуане выписались из больницы 222 человека, умерло — трое. Всего в провинции Сычуань было зафиксировано 525 случаев, сообщает газета «Бэйцзин цинняньбао».

NEWS.ru cообщал, что китайские власти планируют победить коронавирус до конца марта. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, до конца февраля медики КНР «могут одержать победу» во всех регионах, кроме провинции Хубэй.

По состоянию на 21 февраля коронавирус нового типа обнаружен у 75 465 человек, число заражённых за 24 часа увеличилось на 899. Вспышка коронавируса была зафиксирована в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. За прошедшие сутки в этой провинции подтвердилась болезнь у 631 человека, 319 находятся в Ухани.