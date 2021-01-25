В Китае опровергли сообщения индийских СМИ о раненых бойцах армии КНР

https://static.news.ru/photo/bd9568b2-5ef0-11eb-a872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская газета Global Times опровергла сообщения СМИ Индии о ранении 20 военнослужащих Народно-освободительной армии КНР в столкновении на границе.

Китайское издание утверждает , что ознакомилось с патрульными журналами пограничников. В документах содержатся данные об инциденте между военными Индии и Китая, произошедшем несколько дней назад, однако нет никаких записей о потерях и пострадавших.

Между передовыми силами двух стран были незначительные трения, но если бы они привели к потерям, их бы обязательно зафиксировали в журналах китайских патрулей, — подчёркивает издание.

Global Times называет все сообщения о пострадавших китайских солдатах «ложными новостями».

Очередной инцидент на китайско-индийской границе произошёл вскоре после переговоров представителей командования сухопутных сил двух стран. Встреча проходила на пограничном посту Молдо с китайской стороны и длилась порядка 15 часов.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая 2020 года. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек.

В середине июня в районе реки Галван в Ладакхе вновь произошли конфликты между военными. Индия потеряла не менее 20 человек убитыми, ещё 76 военнослужащих были ранены. По данным индийского командования, потери китайской стороны составили около 45 человек убитыми.

Как писал NEWS.ru, в ноябре представители сухопутных войск Индии и Китая условились проявить сдержанность на границе двух держав и продолжить диалог по поводу спорных вопросов.