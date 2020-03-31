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Китайскими властями не зафиксировано случаев повторного инфицирования коронавирусом среди выздоровевших пациентов.

Об этом сообщил главный врач Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Ло Хуэймин. По его словам, также не выявлено случаев, когда выздоровевший пациент заразил здорового человека коронавирусом, передаёт ТАСС.

К настоящему времени пока не зафиксировано повторных случаев инфицирования среди выздоровевших пациентов, а также случаев заражения ими других людей, — заявил он на пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Китае прокомментировали обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что КНР и РФ распространяют фейки о COVID-19. По словам официального представителя МИД страны Хуа Чуньин, Пекин сохранял открытую позицию с момента вспышки заболевания.