В Китае больше месяца не было локальных заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0f355eee-0a40-11eb-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

На территории Китая в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий SARS.

В борьбе с COVID-19 помогли системы слежения, жёсткие ограничения и общественная солидарность населения, пишет РИА Новости.

Там знали, что делать. Города, отдельные районы и даже жилые комплексы, если случались повторные вспышки, тут же закрывали. Местных руководителей, пропустивших вирус, снимали с должностей, — отметил консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров.

По его словам, также свою роль сыграло массовое тестирование, когда у некоторых людей анализы брали по нескольку раз, а всё население Ухани проверили за 10 дней.

Сейчас в стране сняли практически все ограничения. Туристические объекты загружены на 75%, кинотеатры вернулись к работе, а требование о ношении масок осталось только в общественном транспорте и госучреждениях.

Я за статистикой не слежу, однако, судя по всему, новых вспышек нет. Китайцы же паникёры, сразу бы принялись это обсуждать. Если показатели и занижают, то несильно. С другой стороны, страна слишком большая и занижать понемногу просто невозможно, — считает житель Пекина Илья Воржев.

Умаров, в свою очередь, заявил, что полностью полагаться на данные китайских властей не стоит, так как они несколько раз меняли методику подсчёта смертей и долгое время не учитывали бессимптомные заражения.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, доказавшем, что коронавирус остаётся на человеческой коже в пять раз дольше вируса гриппа.