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22 июля 2025 в 18:45

В Индонезии разгорелся скандал из-за взятого под охрану кота президента

MM: кот лидера Индонезии оказался в центре скандала из-за полицейского эскорта

Кот президента Индонезии Прабово Субианто Кот президента Индонезии Прабово Субианто Фото: Социальные сети

Кот президента Индонезии Прабово Субианто по кличке Бобби оказался в центре скандала из-за того, что ему была выделена собственная охрана, пишет Malay Mail (MM). Отмечается, что животное, будучи собственностью главы государства, подпадает под официальные протоколы безопасности и имеет право на госзащиту, однако многие оказались возмущены такой тратой бюджетных средств.

Дело не только в президенте, но и в том, что собственность президента также является ответственностью государства, которое должно ее охранять. Теперь я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему это должно вызывать протесты?прокомментировал ситуацию замгоссекретаря Джури Ардианторо.

Скандал разгорелся после того, как в соцсети Х появилось видео с Бобби, которого везли в коляске в сопровождении полицейского эскорта во время фестиваля «День общения любителей кошек» в Джакарте. Аккаунт питомца имеет более 1 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что театр кошек Юрия Куклачева пополнился тремя новыми артистами — котами, спасенными из зоны СВО. Животных эвакуировали военные и волонтеры из зон боевых действий в Курской области и Донецкой Народной Республике.

До этого боец медицинской роты «Ахмата» с позывным Закат показал талисман подразделения — кошку Масю. Питомец уже год сопровождает военных, ночует с ними и переезжает с места на место. По словам медика, Масю подарил им командир с позывным Хохол.

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