В Индии задержали голубя по подозрению в шпионаже

В Индии поймали голубя, которого в Пакистане могли обучить шпионажу. Об этом заявили местные власти.
Птицу с «закодированным посланием» на кольце нашли жители деревни Маньяри, которая находится у границы, разделяющей Кашмир на части, контролируемые Индией и Пакистаном,
Расшифровать сообщение, найденное у голубя, пытаются силы безопасности Индии. При этом в полиции не исключают, что цифры на кольце означают лишь то, что птица принадлежит определённому человеку.
Союзная территория Джамму и Кашмир — спорная. По мнению Пакистана, территория оккупирована Индией. Власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету, писал NEWS.ru.
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