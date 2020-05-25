В Индии задержали голубя по подозрению в шпионаже

https://static.news.ru/photo/54c0e578-9f15-11ea-85e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Индии поймали голубя, которого в Пакистане могли обучить шпионажу. Об этом заявили местные власти.

Птицу с «закодированным посланием» на кольце нашли жители деревни Маньяри, которая находится у границы, разделяющей Кашмир на части, контролируемые Индией и Пакистаном, передаёт Sky News.

Расшифровать сообщение, найденное у голубя, пытаются силы безопасности Индии. При этом в полиции не исключают, что цифры на кольце означают лишь то, что птица принадлежит определённому человеку.

Союзная территория Джамму и Кашмир — спорная. По мнению Пакистана, территория оккупирована Индией. Власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету, писал NEWS.ru.