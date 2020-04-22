В Индии перестали использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса

https://static.news.ru/photo/f4827ea4-846d-11ea-a8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sajad Hameed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Совета медицинских исследований Индии рекомендовали всем штатам прекратить использование наборов для быстрого тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Эксперты обнаружили, что некоторые из экспресс-тестов имеют дефекты.

Такие наборы в Индии стали широко использовать на прошлой неделе. При этом местное Министерство здравоохранения неоднократно заявляло, что их должны применять только для наблюдения за ситуацией и определения эпидемиологических тенденций, передаёт CNN.

В Индии на коронавирус проверили более 447 тысяч человек, было проведено более 462 тысяч тестов. Среди заразившихся COVID-19 оказались журналисты из Мумбаи, освещавшие ситуацию вокруг пандемии, писал NEWS.ru.