В Индии перестали использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса

Специалисты Совета медицинских исследований Индии рекомендовали всем штатам прекратить использование наборов для быстрого тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Эксперты обнаружили, что некоторые из экспресс-тестов имеют дефекты.
Такие наборы в Индии стали широко использовать на прошлой неделе. При этом местное Министерство здравоохранения неоднократно заявляло, что их должны применять только для наблюдения за ситуацией и определения эпидемиологических тенденций,
В Индии на коронавирус проверили более 447 тысяч человек, было проведено более 462 тысяч тестов. Среди заразившихся COVID-19 оказались журналисты из Мумбаи, освещавшие ситуацию вокруг пандемии, писал NEWS.ru.
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