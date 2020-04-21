В Индии 12-летняя девочка умерла от истощения, не дойдя 50 км до дома

https://static.news.ru/photo/a1d56714-83b1-11ea-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии 12-летняя девочка умерла по пути домой с работы в полях с перцем чили. Джамло Макдам и ещё 11 человек возвращались из региона Телангана в родной штат Чхаттисгарх три дня. Путь в 150 км люди должны были проделать пешком из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Утром 18 апреля девочка позавтракала, пожаловалась на боли в животе и слабость, после чего умерла. До родной деревни Джамло оставалось около 50 км, отмечает India Today.

Коронавируса у умершей не нашли. Специалисты считают, что причиной смерти ребёнка стало истощение.

С 25 марта в Индии действует режим строгой изоляции. Границы между штатами, округами и районами закрыли. Премьер-министр Нарендра Моди призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, писал NEWS.ru.