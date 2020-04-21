В Индии 12-летняя девочка умерла от истощения, не дойдя 50 км до дома

В Индии 12-летняя девочка умерла по пути домой с работы в полях с перцем чили. Джамло Макдам и ещё 11 человек возвращались из региона Телангана в родной штат Чхаттисгарх три дня. Путь в 150 км люди должны были проделать пешком из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Утром 18 апреля девочка позавтракала, пожаловалась на боли в животе и слабость, после чего умерла. До родной деревни Джамло оставалось около 50 км,
Коронавируса у умершей не нашли. Специалисты считают, что причиной смерти ребёнка стало истощение.
С 25 марта в Индии действует режим строгой изоляции. Границы между штатами, округами и районами закрыли. Премьер-министр Нарендра Моди призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, писал NEWS.ru.
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