В Азии испугались ядерной войны из-за ордера МУС на арест Путина Премьер Камбоджи Хун Сен заявил о риске ядерной войны из-за ордера МУС на арест Путина

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Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен поделился опасениями, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина может спровоцировать ядерную войну. Хун Сен в Telegram-канале также выразил обеспокоенность, что решение МУС может усилить напряженность вокруг Украины.

Этот ордер МУС на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, во время которого он, как ожидается, выступит посредником в продвижении мира, — сказал премьер Камбоджи.

Хун Сен напомнил, что на сегодняшний день решения МУС признают 123 государства, при этом в их число не входят такие влиятельные страны, как Россия, Китай, США и Индия. А суд в Гааге не имеет права арестовывать подозреваемых без сотрудничества с властями подотчетных стран.

Разве Путин согласится быть арестованным «по-хорошему»? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого так просто не позволят, — предположил политик.

Сама Камбоджа при этом признает решения МУС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что постановление МУС об аресте Путина отрезает для Запада пути диалога с Москвой. По его мнению, целью этого решения было осложнить взаимодействие президента РФ с другими политиками.