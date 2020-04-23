У перебежчика из КНДР нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/ceb21b68-854d-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

В госпитале в Китае на карантине находится северокореец с подтверждённой коронавирусной инфекцией, пытавшийся пересечь реку Туманная на границе КНДР и КНР.

Днём 20 апреля перебежчик был ранен китайским пограничником. Мужчину доставили в госпиталь уезда Лунцзин провинции Гирин. Тесты подтвердили наличие COVID-19 в организме бежавшего из Северной Кореи, передаёт Daily NK.

Власти КНДР отрицают наличие в стране заражённых коронавирусом. В Пхеньяне такой успех объясняют «превосходной» социалистической системой общественного здравоохранения, отмечает портал.

Глава антиэпидемиологического отдела северокорейского Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су заявил, что в стране не было выявлено подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это высказывание поставил под сомнение командующий войсками Соединённых Штатов в Южной Корее генерал Роберт Абрамс. Он пояснил, что разведданные говорят о другой ситуации с коронавирусом в КНДР, писал NEWS.ru.