У перебежчика из КНДР нашли коронавирус

В госпитале в Китае на карантине находится северокореец с подтверждённой коронавирусной инфекцией, пытавшийся пересечь реку Туманная на границе КНДР и КНР.
Днём 20 апреля перебежчик был ранен китайским пограничником. Мужчину доставили в госпиталь уезда Лунцзин провинции Гирин. Тесты подтвердили наличие COVID-19 в организме бежавшего из Северной Кореи,
Власти КНДР отрицают наличие в стране заражённых коронавирусом. В Пхеньяне такой успех объясняют «превосходной» социалистической системой общественного здравоохранения, отмечает портал.
Глава антиэпидемиологического отдела северокорейского Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су заявил, что в стране не было выявлено подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это высказывание поставил под сомнение командующий войсками Соединённых Штатов в Южной Корее генерал Роберт Абрамс. Он пояснил, что разведданные говорят о другой ситуации с коронавирусом в КНДР, писал NEWS.ru.
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