Тадж-Махал вновь откроется для туристов 21 сентября

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Всемирно известный мавзолей Тадж-Махал и крепость Агры откроют для посетителей с 21 сентября. Такое решение приняли городские власти.

По данным представителя окружного магистрата Агры Прабху Сингха, ежедневно мавзолей смогут посещать 5 тысяч туристов, а крепость — 2,5 тысячи.

Для посещения культурных объектов необходимы медицинские маски, а билеты можно будет приобрести только онлайн, кассы работать не будут, пишет Scroll.

Ранее из-за пандемии коронавируса по всей стране были закрыты более 3,4 тысячи памятников. Первоначально Тадж-Махал намеревались открыть 6 июля, однако рост числа заразившихся нарушил планы властей. По их мнению, открытие культурных объектов привлекло бы внимание со стороны туристов. Это, в свою очередь, привело бы к распространению COVID-19.

По последним данным, Индия заняла второе место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией в мире. В стране зафиксировано более 4 млн заболевших коронавирусом, писал NEWS.ru.