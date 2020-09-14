Суга заявил о необходимости обсуждения с РФ принадлежности Южных Курил

https://static.news.ru/photo/e2012a30-f67a-11ea-9421-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио продолжит обсуждение с Москвой вопроса принадлежности южной части Курильских островов.

Об этом Суга, который 16 сентября будет утверждён японским парламентом в качестве премьер-министра страны, сказал на пресс-конференции в столице Японии. По его словам, страна продолжит вести консультации с РФ по вопросу мирного договора.

Мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов, — заявил он.

Новый председатель ЛДП также отметил, что нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который уходит в отставку, и его предшественник Ёсиро Мори смогли развить доверительные личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, чего стоит ждать от нового лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суги, который 16 сентября станет премьер-министром страны. По словам эксперта, он будет продолжать политику своего предшественника — Синдзо Абэ.