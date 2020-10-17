Суга отправился в первую международную поездку в качестве премьера Японии

https://static.news.ru/photo/1163fbae-1129-11eb-8440-fa163e074e61_660.jpg Йосихидэ Суга Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Новый премьер-министр Японии Йосихидэ Суга отправился в своё первое турне в новой должности.

Председатель японского правительства планирует посетить Вьетнам и Индонезию, сообщает «Интерфакс».

Страны АСЕАН являются нашими крайне важными партнёрами в деле обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, за который выступает Япония, — заявил Суга перед отъездом из Токио в Ханой.

Ожидается, что во Вьетнаме новый премьер Японии подпишет соглашение о поставках вооружений в рамках кампании Токио по возобновлению экспорта оружия. Также одной из целей поездки Суги в страны Юго-Восточной Азии СМИ назвали попытку противодействия расширяющемуся влиянию Китая в регионе.

Йосихидэ Суга занял должность премьер-министра Японии в сентябре, он сменил на этом посту Синдзо Абэ.

Ранее NEWS.ru писал, что новый глава кабмина Японии вряд ли изменит курс страны в отношениях с Россией.