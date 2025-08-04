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04 августа 2025 в 10:21

Суд назвал производственной смерть от алкоголя на корпоративе

Суд в Южной Корее признал смерть от алкоголя на корпоративе производственной

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд в Южной Корее признал смерть менеджера по продажам производственной после серии корпоративных ужинов с алкоголем, сообщает портал Korea Herald. Мужчину нашли мертвым через день после третьего подряд рабочего мероприятия.

Вечер с употреблением алкоголя, вероятно, имел контекст, сильно связанный с работой, поскольку на него пригласили иностранных рабочих в преддверии отправки менеджера за рубеж. Ему было бы сложно отказаться от алкоголя в этих обстоятельствах, а расходы в 1 млн вон (57 тысяч рублей. — NEWS.ru) слишком велики для обычной личной встречи, — говорится в постановлении суда.

Сотрудник умер 2 июля от острого алкогольного отравления. Накануне он участвовал в трех мероприятиях: 29 июня — ужин с клиентом, 30 июня — корпоративная встреча для коллектива, 1 июля — ужин с новыми иностранными коллегами. После последней встречи он не вернулся домой. Его тело обнаружили в машине на парковке.

Основной спор касался характера последнего ужина. Страховая компания утверждала, что встреча 1 июля не была корпоративной, так как расходы поделили между участниками. Однако суд учел, что встреча имела деловой контекст, а отказ от алкоголя мог быть расценен как нарушение трудовой этики.

Ранее охранник умер от сердечного приступа на работе — трагедия произошла в китайском Сиане, где в помещении для охраны не было кондиционера. Мужчина по фамилии Чжоу заступил на смену на час раньше обычного — около семи утра. После завтрака в душной комнате он потерял сознание и вскоре скончался в больнице.

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