Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

https://static.news.ru/photo/1a077258-c279-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Пак Вон Сун Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Мэр Сеула Пак Вон Сун оставил предсмертную записку, в которой извинился перед всеми и попросил его кремировать.

Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шёл со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьёй, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все, — приводит содержание записки РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap.

Отмечается, что содержание записки передал источник из администрации больницы Сеульского университета, куда было доставлено тело политика.

Как сообщал NEWS.ru ранее, дочь мэра подала заявление о пропаже отца в полицию вечером 9 июля 2020 года. По её словам, родитель «ушёл из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание». Его телефон был выключен. К поиску градоначальника подключились 200 человек, кинологи и вертолёт.

Тело обнаружили рядом с одним из городских парков. Южнокорейская полиция не нашла следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна.

Ранее, 8 июля 2020 года, секретарь мэра Сеула подала иск в суд о домогательствах Пак Вон Суна. По словам секретарши, мэр домогался её и отправлял личные фотографии. Свои снимки он присылал ей с помощью мессенджера Telegram. Женщина приложила историю переписки в качестве доказательств. Она также добавила, что Вон Сун домогался не только её. Полицейские намеревались вызвать его на допрос, однако на следующий день он исчез, а дома оставил записку.