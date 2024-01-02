Стало известно о смерти членов экипажа самолета в Японии после столкновения NHK: пять членов экипажа самолета погибли из-за столкновения с авиалайнером

Фото: AP/TASS

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, который при посадке в токийском аэропорту Ханэда столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines, погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает NHK.

По данным столичного управления полиции, пять из шести человек, находившихся на борту самолета береговой охраны Японии, были признаны погибшими, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения двух воздушных транспортных средств загорелся при посадке пассажирский лайнер, в котором находились порядка 400 человек. Экипаж борта провел эвакуацию людей, они спускались по специальному трапу. Рейс прибыл в столицу с севера страны, из Саппоро. Самолет в дальнейшем подлежит списанию.

В апреле прошлого года военное командование армии США сообщило, что два военных вертолета разбились на Аляске во время тренировочного полета. Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. Следственные органы США организовали проверку по факту случившегося.