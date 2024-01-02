Самолет загорелся при посадке в японском аэропорту NHK: самолет JAL с 400 пассажирами загорелся при посадке в аэропорту Токио

Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, на борту было порядка 400 человек, передает телеканал NHK. Рейс прибыл в столицу с севера страны, из Саппоро.

На кадрах видно, что воздушное судно сразу после приземления охватил огонь, из иллюминаторов повалил черный дым. Всех находившихся внутри успели эвакуировать, пострадавших нет.

По предварительной версии, ЧП могло произойти после столкновения с другим самолетом. Японская береговая охрана позднее подтвердила, что причиной стал именно ее военно-транспортный самолет, передает Kyodo.

Накануне Нового года произошел пожар в аэропорту Оренбурга. Внештатная ситуация возникла из-за короткого замыкания высоковольтного кабеля. Для безопасности граждане были эвакуированы из терминала. В итоге некоторые рейсы были задержаны. Другое ЧП случилось в воздушной гавани Барнаула, где здание погрузилось во мрак. Сотни пассажиров скопились в залах, так как электронные системы проверки не работали.

В конце декабря в Якутии самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка и экстренно приземлился на замерзшую реку. На борту находились 34 человека, включая членов экипажа.