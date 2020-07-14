СМИ: вспышка COVID-19 в Индии и Пакистане принимает угрожающие масштабы

https://static.news.ru/photo/cd713984-c5ba-11ea-8b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via www.imago-im/Global Look Press

Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) продолжает распространение по планете Земля. Точное происхождение опасного заболевания до сих пор неизвестно, однако учёные пообещали раскрыть все тайны в ближайшее время.

Накануне бежавшая из Гонконга вирусолог Ли-Мэн Янь обвинила власти КНР в сокрытии правды о COVID-19. По мнению исследователя, её жизни угрожает опасность. Женщина боится, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов, если вернётся на родину. Она бежала из Китая 28 апреля 2020 года. Женщина заявила, что Пекин знал о новом вирусе задолго до того, как заявил об этом. Сбежавшие учёные из КНР несомненно обладают такими сведениями. Тем не менее специалисты из Индии пытались рассказать правду об инфекции в начале февраля 2020-го.

Они одними из первых заговорили об искусственном происхождении «ковида», однако местные власти заставили учёных замолчать. Именно поэтому сведения о рукотворном вирусе быстро сошли на нет. Все скрытые факты начинают выявляться наружу лишь сейчас, когда «уханьская пробирка» уже поразила свыше 13,1 млн человек по всему миру.

Ситуация на полуострове Индостан сейчас одна из худших. Только в Индии — «первооткрывательнице рукотворного COVID-19» — число инфицированных быстро стремится к миллиону — по данным на 14 июля 2020 года, заболели 906 752 гражданина, из них умерли 23 727 (по неофициальным данным, число жертв может быть больше в два раза), выздоровели 571 460, передаёт портал argumenti.ru.

Руководство азиатской державы вводит новые ограничения, но возвращение общенационального карантина пока не планируется. Каждый штат страны имеет право самостоятельно принимать решения по поводу различных запретов.

Индийские исследователи надеются на скорейшее изобретение вакцины и лекарств от COVID-19. Но всё же ситуация настолько плохая, что многие жители страны на грани отчаяния. На больничной койке оказался даже Амитабх Бахчан — один из самых известных актёров индийского кино. Впрочем, COVID-19 заразился и его сын — Абхишека, талантливый продюсер.

COVID-19 поразил не только Индию, но и другие государства Индостана. Маоистская группировка Непала заявила, что у них вполне благоприятная ситуация. В Бутане сообщают об отсутствии погибших. Однако в Пакистане положение критическое — свыше 250 тысяч инфицированных, 5266 погибших. И это только официально зарегистрированные данные. Выздоровели около 161 тысячи граждан. По информации местных СМИ, большинство пациентов переносят COVID-19 в лёгкой форме.

Но есть основания не доверять официальным заявлениям местных чиновников, известных своей скрытностью. По альтернативной версии пандемия в Пакистане давно вышла из-под контроля. COVID-19 заразились многие члены правительства. Среди них — глава Минздрава Зафар Мирза. Несколько чиновников скончались из-за осложнений на лёгких. Например, экс-глава Белуджистана и министр Синдской провинции Балух.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские медики вылечили от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) 8804 человека за последние сутки в РФ. За всё время пандемии выздоровело 512 825 граждан. Умерло — 11 614. Также за последние сутки специалисты выявили 6248 заражённых. Общее число заболевших в РФ достигло 739 947.