СМИ: Китай может развернуть на индийской границе аналоги систем С-300

https://static.news.ru/photo/ece63d3a-f041-11ea-bc80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские вооружённые силы, вероятно, планируют развернуть на границе с Индией зенитно-ракетные комплексы Hongqi-9, аналогичные российским С-300, считают индийские СМИ.

Агентство Sina сделало такое предположение после статьи Forbes о том, что Народно-освободительная армия Китая укрепляет позиции близ границы с Индией.

Трудно сказать, какие типы вооружений туда направят, но крайне вероятно, что там развернут системы ПРО Hongqi-9, китайский аналог российских С-300 и американских Patriot, — передаёт AMN сообщение Sina News.

В сообщении отметили, что по предварительным оценкам, дальность поражения китайских противовоздушных ракетных систем составляет около 300 км.

Сообщения о возможном размещении Hongqi-9 в пограничных зонах появились спустя несколько дней после новостей о перестрелке на китайско-индийской границе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что местные власти одного из индийских штатов обвинили Народно-освободительную армию Китая в похищении пятерых человек на границе.

Ситуация в пограничном районе обострилась после столкновений с участием порядка 250 солдат в начале мая 2020 года, в которых более 100 человек получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.