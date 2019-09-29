https://static.news.ru/photo/2cf79358-e2ea-11e9-94f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.

25 человек попали в больницы после прошедших на демонстрациях столкновений между активистами и полицией, передаёт South China Morning Post .

Ранее News.ru писал, что тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия. Сотрудники полиции применяли боевое оружие и водомёты, а активисты — кирпичи и «коктейли Молотова».

Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Они продолжаются уже 17-ю неделю, несмотря на то, что полицейские периодически применяют водомёты и слезоточивый газ.