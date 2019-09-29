Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.
25 человек попали в больницы после прошедших на демонстрациях столкновений между активистами и полицией, передаёт
Ранее News.ru писал, что тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия. Сотрудники полиции применяли боевое оружие и водомёты, а активисты — кирпичи и «коктейли Молотова».
Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Они продолжаются уже 17-ю неделю, несмотря на то, что полицейские периодически применяют водомёты и слезоточивый газ.