Премьер Японии решил настроить Индию против России Bloomberg: премьер Японии Кисида намерен убедить Индию принять жесткие меры против России

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил убедить Индию отвернуться от России и принять жесткие меры против Москвы, сообщает Bloomberg. В Нью-Дели не стали комментировать желание Токио найти общий язык в отношении России.

Ожидается, что японский лидер обратится к Нью-Дели за помощью в создании более широкой и сильной коалиции во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. По словам японского чиновника, Кисида надеется «лучше понять позицию Индии как развивающейся страны».

В публикации говорится, что Индия находится в военном противостоянии с Китаем вдоль спорной границы в Гималаях, в том время, как Токио столкнулся с Пекином в вопросах права собственности на острова в Восточно-Китайском море. Напористость Пекина в регионе вызывают у Японии и Индии обеспокоенность, поэтому страны стараются укрепить свои оборонные и стратегические отношения.

Ранее экономист Сергей Толкачев заявил, что Япония может запретить России закупать продукты своей химической промышленности, включая каучук и резину. По его словам, подобные ограничения не столь существенны и являются, скорее, ритуальным актом. Эксперт пояснил, что таким образом Токио хочет продемонстрировать солидарность с Западом.