Си Цзиньпина избрали генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии 20-го созыва, передает агентство «Синьхуа».

В ходе пленума был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельные партийных чиновников. В ближайшие пять лет именно ими будут приниматься основные решения о дальнейшем направлении развития КПК и Китая.

Ранее сообщалось, что экс-главы КНР Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания съезда КПК. Первоначально предполагалось, что это произошло по инициативе Си Цзиньпина, поскольку Ху Цзиньтао выступает за мирное урегулирование конфликта с Тайванем и укрепление отношений с США, а это противоречит политике партии. Позднее СМИ уточнили, что Ху Цзиньтао покинул съезд по причине плохого самочувствия.