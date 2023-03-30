Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне

Фото: Li Ga/Xinhua/Global Look Press

Военный парад в Китае

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит страну к войне, передает Foreign Affairs. Как отмечает издание, национальный лидер объявил об этом в четырех речах на ежегодном собрании китайского парламента. В одной из речей политик обратился к своим генералам. Он призвал их «осмелиться сражаться».

Журналисты напомнили, что китайское правительство объявляло об увеличении оборонного бюджета более чем на 7%. Этот показатель за последние десять лет вырос в два раза. Кроме того, власти КНР обозначали намерение стать менее зависимыми от импорта зарубежного зерна.

Также в течение последних нескольких месяцев в Китае были обнародованы новые законы о военной готовности и, помимо прочего, открыты новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива. В Foreign Affairs уточнили, что пока еще рано давать окончательную оценку этим шагам китайских властей.

Конфликт не является определенным или неминуемым. Но в Пекине изменилось кое-что, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать. Если Си Цзиньпин говорит, что он готовится к войне, было бы глупо не верить ему на слово, — пишут журналисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не создает с Китаем никакого военного союза и не угрожает другим странам. Глава государства подчеркнул, что между Москвой и Пекином существуют вполне прозрачные отношения.

Россия и Китай развивают военное сотрудничество и в том числе проводят совместные учения, напомнил Путин. Глава государства отметил, что Россия продолжает проводить учения и с другими странами, несмотря на события в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.