Шестиметровая змея проглотила пять коз В Бангладеш шестиметровый питон проглотил пять коз в деревне Бобартхол

Шестиметровый питон проглотил пять коз за несколько дней в деревне Бобартхол, сообщает Bangla News 24. Населенный пункт находится в Бангладеш. Местные жители решили, что животных кто-то украл, но потом выяснилось, что это была гигантская змея.

Услышав крики козы, находившиеся поблизости фермеры поспешили на место происшествия. Потрясенные увиденным, жители деревни быстро собрались, вооружились палками, мачете и другими инструментами и убили змею, — говорится в публикации.

На этот случай обратили внимание в отделе управления дикой природы и охраны окружающей среды. Сотрудники ведомства направили группу специалистов на место происшествия. Оказалось, что питон забрался в деревню из-за нехватки пищи в ближайшем лесу.

Местные власти сообщили, что жители испугались, поэтому так отреагировали на случившееся. Руководство региона указало, что они защищали себя и свой скот.

Ранее в Таиланде любитель змей решил записать видео для соцсетей с коброй, но она его укусила. В результате турист скончался в собственном номере отеля в городе Кхонкэн.