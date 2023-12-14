Сеул поднял боевую авиацию навстречу российским и китайским самолетам Yonhap: военные самолеты РФ и КНР заметили в зоне ПВО Южной Кореи

Фото: mnd.go.kr

Российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО (KADIZ) Южной Кореи в Японском море, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Отмечается, что в ответ на это Сеул поднял свою боевую авиацию и не допустил нарушения воздушного пространства страны.

Наши вооруженные силы обнаружили российские и китайские самолеты до их входа в KADIZ, были задействованы истребители ВВС и приняты тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным ситуациям, — заявили военные.

В опознавательную зону ПВО Южной Кореи вошли два китайских самолета и четыре российских. Москва не признает никаких правовых обязательств в отношении нее, так как установлена она была Сеулом в одностороннем порядке.

В ноябре НАТО подняла в небо истребители F-35, заметив приближение российских самолетов к воздушному пространству Норвегии. В небе заметили два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два Ил-78. Они вернулись в российское воздушное пространство после сближения с авиацией НАТО.

До этого сообщалось о приближении к границам России над Черным морем разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4B Global Hawk. В небо был поднят истребитель Су-27 ВКС России. При приближении российского истребителя дрон-шпион развернулся и улетел в направлении от границы. Нарушения допущено не было.