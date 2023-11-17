НАТО подняла в воздух истребители из-за приближения российских самолетов

Фото: Tech. Sgt. Michael Battles/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-35

НАТО подняла в небо истребители F-35, заметив приближение российских самолетов к воздушному пространству Норвегии, сообщает воздушное командование Альянса в соцсети Twitter (X). Случилось это в четверг, 16 ноября. Отмечается, что в небе заметили два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два Ил-78. Они вернулись в российское воздушное пространство после сближения с авиацией НАТО.

Истребители пятого поколения обнаружили два бомбардировщика Ту-160, два МиГ-31 и два Ил-78. Самолеты вернулись в Россию вскоре после встречи с F-35, — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось о приближении к границам Российской Федерации над Черным морем разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4B Global Hawk. С целью недопущения нарушения им воздушных границ был поднят истребитель Су-27 ВКС России. При приближении российского истребителя дрон-шпион развернулся и улетел в направлении от границы. Нарушения допущено не было.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия примет меры в ответ на переброску США в Великобританию истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Данное намерение Вашингтона является частью политики НАТО, направленной на сдерживание России. Согласно информации британских СМИ, американские самолеты, способные нести ядерное оружие, будут развернуты на авиабазе «Лейкенхит» до конца текущего года.