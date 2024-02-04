Балийский сноркелинг унес жизнь туриста из России На Бали утонул российский турист во время занятия сноркелингом

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Российский турист погиб на индонезийском острове Бали во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой, сообщил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана. По его словам, которые передает портал Detik, гражданину РФ было 37 лет.

Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями, — заявил представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что россиянин и его друзья уплыли на значительное расстояние от берега. Спустя 20 минут они потеряли товарища из виду и начали его искать. Тело туриста нашли спустя 1,5 часа. Что могло стать причиной внезапной смерти гражданина РФ, не уточняется. Его тело доставлено в больницу.

Ранее российский турист погиб в аварии на острове Самуи в Таиланде. Мужчина не справился с управлением мотоциклом и столкнулся с грузовой машиной. Авария произошла в центральной части острова. Гражданин РФ получил перелом левого плеча и открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Водитель грузовика пытался скрыться с места ДТП, но его задержала полиция.