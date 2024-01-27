Российский турист погиб под колесами грузовика в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турист из России погиб в ДТП на острове Самуи в Таиланде, сообщает местное издание Manager Daily 360 Degree. Россиянин не справился с управлением мотоциклом и столкнулся с грузовым автомобилем.

ДТП произошло в центральной части острова, на улице Тавират Пхакди. По данным издания, россиянин получил перелом левого плеча и открытую черепно-мозговую травму. Он скончался на месте происшествия. Согласно найденным в поясной сумке документам, погибшего звали Константин Л. Кроме документов, с собой у него были деньги, а также золотое ожерелье.

Водитель грузового автомобиля попытался скрыться с места аварии, но был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека.

Ранее сообщалось, что в начале января россиянин погиб на Шри-Ланке в результате ДТП с участием туристического автобуса. Предполагается, что водитель уснул за рулем и врезался лоб в лоб со встречным транспортом. Помимо одного погибшего, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Ранее в Турции девять человек погибли при аварии с туристическим автобусом, еще 30 пострадали. Он следовал из Антальи в Мерсин и столкнулся с барьерами на выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык. Россиян среди жертв не было.