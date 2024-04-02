Россияне оказались в тройке любителей отдыха в Таиланде Россия вошла в тройку лидеров по турпотоку в Таиланд с начала года

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Таиланд с начала 2024 года посетили 620 тысяч россиян, сообщили в Министерстве туризма и спорта Королевства. Всего с 1 января по 31 марта в Таиланде побывали 9,4 млн иностранцев. Россия стала третьей по турпотоку в страну.

В ведомстве уточнили, что в текущем году в государстве отдохнули на 44% больше туристов, чем за тот же период в прошлом году. Больше всего путешественников в Таиланде было из Китая (1,75 млн человек). Вторую строчку по турпотоку заняла Малайзия (1,7 млн). После России оказались Южная Корея (559 тысяч) и Индия (473 тысяч).

Несмотря на скорое окончание туристического сезона в Таиланде, в Королевство продолжают прибывать более 40 тысяч россиян в неделю. Многие из граждан РФ для отдыха выбирают провинцию Пхукет на юге страны. В аэропорт на одноименном острове за первые два месяца этого года прилетели 1 млн иностранцев, из которых 247 тысяч оказались россиянами.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Таиланд, ОАЭ, Египет и Турция стали самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники. Из стран ближнего зарубежья можно выделить Белоруссию.